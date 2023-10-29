Якому знаку зодіаку пощастить 30 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 30 жовтня?

День, коли не буває випадкових подій: все, що відбувається з людиною, визначено нею самою та обумовлено її поведінкою в попередній життєвий період. Важливо пам'ятати, що все, що станеться в цей час, – не кара небесна, а урок, який потрібно "вивчити" і зробити з нього висновки. Необхідно також звернути увагу на реакцію, яку викликатимуть у нас інші люди: їхня поведінка віддзеркалює наші власні дії.

Телець

Тельцям зірки нададуть великі можливості – насамперед у професійній і фінансовій сферах, які в жодному разі не можна буде проґавити. Представникам знака необхідно подолати свою повільність та індиферентність, налаштуватися, активізуватися та почати діяти, інакше щасливий шанс може й вислизнути. Головне, щоб вчинки були виключно на добро – як для себе, так і для свого оточення: зло – навіть у незначній кількості – повернеться, багаторазово збільшившись.

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