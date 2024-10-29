Якому знаку зодіаку пощастить 30 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

День, коли можна побачити результати своєї праці й зусиль, докладених останнім часом: умовно кажучи, "насіння" дасть перші "паростки". Події, які відбудуться в цей час, покажуть людині, яким – правильним чи помилковим – шляхом вона йде життєвою дорогою, а також дадуть зрозуміти, що необхідно в ньому виправити або підкоригувати. Варто також пам'ятати про те, що цього дня не можна піддаватися зневірі – у всьому потрібно шукати і знаходити хороше.

Скорпіон

Скорпіони цього дня зможуть досягти поставленої ними мети в будь-якій сфері життя і діяльності, але – за однієї умови: їм необхідно від самого ранку скласти ретельний і докладний план, в якому врахувати найдрібніші деталі та нюанси, а потім – обов'язково – дотримуватися його. Якщо полінуватися і не зробити цього, на успіх можна не розраховувати, а нарікати через невдачу потрібно буде лише на себе.

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