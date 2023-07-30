Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня?

Більшість цього місячного дня, як правило, минає під знаком негативної енергетики: зірки влаштовують кожному з нас випробування на витримку, яке в змозі пройти тільки ті, хто організувати свої внутрішні ресурси та подолати перешкоди, які неминуче виникнуть на шляху. Велика ймовірність сварок і конфліктів, які в більшості випадків виникатимуть без будь-яких приводів — тобто, розгоратися через дрібниці, а ось загасити їхнє «полум'я» виявиться зовсім не так просто — на це піде маса сил і часу. Уникнути такого розвитку подій можна, виявляючи максимум терпіння щодо тих, з ким доведеться спілкуватися – особливо це стосується рідних та близьких людей.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, незважаючи на понеділок, бажано присвятити відпочинку, а ще краще – вирушити у відпустку на кілька днів. Куди водночас вирушать представники знака, вирішувати тільки їм – на жаль, у наш час такий вибір обмежений, але знайти місце, де – зрозуміло відносно – тихо та спокійно, таки можна. Головне, що в результаті вдасться відновити сили – як моральні, так і фізичні, які неабияк ослабли останнім часом – це дозволить уже через тиждень з ентузіазмом розпочати роботу.

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