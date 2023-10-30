Якому знаку зодіаку пощастить 31 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 31 жовтня?

Навколишній світ схожий на дзеркало, від уваги якого не вислизає жодна – навіть незначна – дрібниця, тому дуже важливо звертати увагу на події, які відбуватимуться в цей час, і дослухатися до думки людей, які є авторитетами в тій чи іншій галузі – як у професії, так і в особистому житті. До непослідовності, яку сьогодні можуть демонструвати люди навколо, необхідно ставитися з розумінням – їхня поведінка не більше ніж вплив Місяця, який скоро зійде нанівець.

Телець

Тельцям, особливо тим із них, хто любить полювати на рідкісні й цінні речі, зірки рекомендують вирушати на шопінг. До якої б точки продажу вони не пішли – від антикварної крамниці до магазину секондхенду – їм вдасться відкопати (іноді в переносному, а іноді й у буквальному розумінні) унікальну річ, яка прикрасить їхню колекцію або додасть родзинки їхньому зовнішньому вигляду.

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