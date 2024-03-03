Якому знаку зодіаку пощастить 4 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 4 березня?

День ницих інстинктів, які оволодіють усіма – без винятку – людьми, навіть тими, хто веде спокійний і скромний спосіб життя. Впоратися з ними складно, але можна – головне, не піддаватися спокусам, нестачі яких у цей час не буде. Оскільки така боротьба за власну індивідуальність вимагатиме багато сил – як моральних, так і фізичних, від грандіозних професійних проєктів краще відмовитися – на них енергії може не вистачити.

Козоріг

Козорогам, які не вірять в езотерику, вважаючи її мракобіссям, хоча б сьогодні потрібно звернути увагу на те, що вони зазвичай ігнорують – на численні знаки, які надсилатиме їм Всесвіт. За їхньою допомогою вони дізнаються, як їм вчинити в життєвій ситуації, що склалася, щоб переламати її на краще. Головне – не виявляти снобізм і не пропускати підказки вищих сил повз вуха – згодом про таку необачність доведеться пошкодувати.

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