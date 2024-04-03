Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 квітня?

Нинішній день вирізняє нестача енергії, тому до її витрат необхідно ставитись відповідально. Не варто марнувати її на справи та розмови, які не мають для представників знака особливого значення і можуть зачекати хоча б до завтра. Також у цей час з великою ймовірністю можна зіткнутися з проявом чужої агресії, не варто відповідати на неї симетрично — можна потрапити в дуже неприємну ситуацію, краще проігнорувати недружній випад. Небажано робити закупи, особливо серйозні – найімовірніше, вони виявляться марною тратою грошей.

Лев

Левам, яким зірки рекомендують зайнятися інтелектуальною діяльністю, вдасться вирішити важливе професійне питання, над яким вони вже довгий час б'ються без будь-якої надії на успіх. Сьогодні їм пощастить: успіх гідно оцінить безпосереднє керівництво, яке залучить представників знака до роботи над перспективним та цікавим проєктом, а там і фінансова винагорода підтягнеться.

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