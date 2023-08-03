Якому знаку зодіаку пощастить 4 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 4 серпня?

Енергії дня такі, що необхідно бути уважними й обережними – необачність і безтурботність можуть дорого коштувати. Не варто нікому – навіть якщо йдеться про близьких людей – вірити на слово, це той випадок, коли варто дотримуватись принципу "довіряй, але перевіряй". Побоювання повинні викликати будь-які нові – неперевірені – ідеї та пропозиції, оскільки вони можуть виявитися ілюзією, обманом чи помилкою. Небажано давати обіцянки, навіть якщо вони стосуються походу з дитиною до кафе поїсти морозива – дотриматися слова з якоїсь причини не вдасться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони можуть зіткнутися із заздрістю з боку когось із людей в їхньому оточенні – можливо, і близьких, але незважаючи на негативні емоції, які це у них викличе, зірки стверджують: те, що сталося – привід не для засмучення, а для гордості. Якщо представникам знака заздрять – незалежно від того, стосується це їхньої професійної діяльності чи особистого життя – отже, вони досягли становища, про яке решта може лише мріяти.

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