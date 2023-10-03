Якому знаку зодіаку пощастить 4 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 4 жовтня?

День, коли яскраво й відчутно можуть проявитися заздрісники та недоброзичливці, які є у кожної – навіть найскромнішої та найсором'язливішої людини. Не варто звертати увагу на їхні витівки, оскільки вони свідчать про внутрішні проблеми тих, хто заздрить, а не тих, кому заздрять. На роботі та – особливо! – в особистому житті необхідно виявляти ініціативу, лише так вдасться досягти потрібних і важливих результатів.

Лев

На Левів чекає фінансовий успіх, на який вони давно заслужили: гроші, які вони отримають у цей час, є наслідком завзятої й наполегливої роботи останнього часу. Головне, отримавши всю суму на руки, не витрачати їх одразу, а дати їм "відлежатися" кілька днів – так представники знака зможуть максимально ефективно розпорядитися цими засобами. Найімовірніше, їм захочеться придбати велику річ, про яку вони давно мріяли, ну а гроші, що залишилися, можна буде витратити на організацію свята для друзів.

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