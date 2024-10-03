Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 жовтня?

День, коли кількість необхідної для життя та роботи енергії є мінімальною, тому потрібно користуватися будь-якою можливістю заповнити її: спілкуватися з приємними людьми, долучатися до мистецтва, займатися своїм хобі. Також цього дня нікому не можна бажати зла навіть у думках: зрозуміло, такі дії – табу і будь-якого іншого часу, але сьогодні будь-яка відповідна дія, слово чи думка миттєво повернуться бумерангом.

Козоріг

Козорогам, які сьогодні можуть стати жертвами поганого настрою, зірки наполегливо рекомендують «лікувати» його найулюбленішим ними способом – роботою. По-перше, завантаживши себе на всі сто відсотків, вони забудуть про фактори, які негативно впливають на їхнє світовідчуття, а по-друге, їм вдасться вирішити важливе професійне завдання, яке значно підвищить їхній авторитет в очах колег і – що особливо важливо! — керівництва.

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