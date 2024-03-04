Якому знаку зодіаку пощастить 5 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 5 березня?

Будь-які проєкти – як професійної, так і господарсько-побутової якості, – які деякий час тому були відкладені на потім, сьогодні не лише можна, а й потрібно брати в роботу. У взаєминах з близькими людьми можна ухвалювати важливі рішення – щоправда, бажано, щоб вони були з позитивним забарвленням, тобто спрямовані на створення стосунків (зокрема й сім'ї), а не на їхнє руйнування. Конфліктів з оточенням бути не повинно – сьогодні люди ставляться одне до одного з симпатією, тому спілкуватися з ними можна без побоювань.

Телець

Якщо стан вашого будинку або квартири давно натякав вам на необхідність ремонту, кращого дня для його початку, ніж нинішній, не знайти. Яким би він не замислювався – капітальним чи просто косметичним, у будь-якому разі він не стане для представників знака стихійним лихом і не затягнеться надовго, завершившись легко та швидко. Звісно, зовсім без зусиль і клопоту зробити його не вдасться, але цього важко було б очікувати від вирішення такого складного завдання, проте результат обов'язково вас потішить.

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