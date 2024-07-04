Якому знаку зодіаку пощастить 5 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 5 липня?

День благодійності, коли потрібно допомагати всім, хто цього потребує, не очікуючи вдячності у відповідь. Треба також дарувати подарунки та робити компліменти – можливо, наше добре слово допоможе комусь пережити складну життєву ситуацію. Водночас небажано будь-кого – навіть якщо йдеться про найближчих людей – "навантажувати" своїми проблемами та неприємностями, потрібно докласти всіх зусиль, щоб впоратися з ними самостійно. Від спілкування з неприємними людьми треба відмовитися – воно загрожує конфліктами.

Терези

Терези зможуть відчути себе справжніми переможцями як у професійному плані, так і в особистому житті. Що б вони не замислили, їм вдасться досягти поставленої мети, а результатом, з одного боку, буде підкорення вершини, яку вони поставлять перед собою на роботі, а з іншого – щастя у стосунках з коханою людиною. Ні про те, ні про інше ще вчора представники знака не могли навіть мріяти, тому радість, яку вони відчують, збільшиться в рази.

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