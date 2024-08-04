Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускачи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 серпня?

День, протягом якого пасивна енергетика зміниться на активну, що не зможе не позначитися на нашому способі життя: будь-які важливі справи краще приурочити до післяобіднього часу – зранку на них не вистачить сил. Головне в цей час — зосередитися на вирішуваних завданнях і не витрачати час на порожні розмови, які нічого, крім втоми, нікому не дадуть. Також варто пам'ятати про те, що цього дня розумова праця буде набагато успішнішою та ефективнішою за фізичну, так що від останнього краще відмовитися.

Лев

Левам на сьогоднішній день не тільки можна, а й потрібно призначати ділові переговори – вони виявляться надзвичайно успішними: домовленості можна буде досягти в будь-яких – навіть дуже складних – моментах, що стосуються спільної діяльності. Така співпраця принесе масу приємних – передусім фінансових – моментів, які дозволять значно покращити матеріальне становище.

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