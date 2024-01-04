Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 січня?

Нинішній день астрологи охрестили часом зради – саме цю негативну якість люди демонструватимуть одне одному сьогодні. Дратівливість, яку ми можемо відчути від самого ранку, вже до обіду важко буде утримати в рамах пристойності, а ввечері вона взагалі трансформується в агресію до всіх навколо. Уникнути неприємних наслідків, які неминучі у таких випадках, можна буде, провівши день на самоті – зрозуміло, якщо такий варіант можливий.

Риби

Рибам, які є одним із наймістичніших знаків зодіаку, а тому звертають увагу на будь-які знаки долі, сьогодні дуже важливо проаналізувати сон, який вони побачать у ніч проти п'ятниці. Його сюжет не тільки дасть зрозуміти, яка – приємна у всіх сенсах подія – чекає на них найближчим часом, а й підкаже, як прискорити її досягнення.

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