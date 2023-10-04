Якому знаку зодіаку пощастить 5 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 5 жовтня?

День, коли удача супроводжуватиме людей у всіх сферах життя, але на передній план все ж вийде особисте життя – в ньому можливі найнесподіваніші сюрпризи. Єдине, від чого необхідно відмовитися цього дня, – це від серйозної розмови з близькою людиною: надмірна емоційність, якою в цей час вирізнятиметься кожен із нас, може перетворити звичайну розмову на з'ясування стосунків на підвищених тонах, що навряд чи сподобається обом сторонам.

Телець

Тельцям ніяк не можна прогаяти рідкісний шанс, який випаде їм цього дня. Удача усміхнеться представникам знака в різних справах, але найголовніше для них сьогодні – особисте життя, в якому можуть статися найнеймовірніші події, які представники знака не могли собі уявити навіть у найсміливіших мріях. Так, велика ймовірність того, що вони зустрінуть людину, яку давно й віддано кохають, але втратили її прихильність і відтоді ніяк не можуть домогтися взаємності. Схоже, доля дасть їм можливість виправити скоєну раніше помилку, але це – востаннє.

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