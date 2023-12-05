Якому знаку зодіаку пощастить 6 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 6 грудня?

Нинішній день – час, коли не можна піддаватися злості й агресії, які буквально літатимуть у повітрі. Необхідно дбати про свій душевний спокій: не варто також брати близько до серця інформацію, яка надходить і яка, найімовірніше, є хибною. Не можна розпочинати суперечки, істина в них точно не народиться, а ось конфлікт – цілком.

Терези

Терези – незважаючи на те, що астрологи вважають цей день складним – можуть розраховувати на здійснення найпотаємнішого бажання, на що вони останнім часом уже й не сподівалися. Але станеться це лише в тому разі, якщо вони зможуть правильно його сформулювати. В таких випадках кожна дрібниця може мати значення, тому потрібно ретельно продумати, а потім проговорити – хоча б подумки – текст свого "замовлення".

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