Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 лютого?

День, коли люди — навіть найсильніші і найбільш впевнені в собі — пасують перед силами зла, що розгулялися не на жарт. Найкращий спосіб уникнути їхнього негативного впливу – бути обережним у всьому: від вирішення професійних питань до спілкування з людьми, навіть якщо вони не відіграють важливої ролі в житті, включаючи сусідів та касирів у супермаркеті – достеменно невідомо, звідки саме прийде небезпека. Важливо також берегтися від травм — навіть підвернувши ногу, можна надовго випасти з активного життя.

Близнята

Близнятам – якщо, звичайно, вони хочуть досягти професійних чи особистих висот – необхідно фіксувати свою увагу на позитиві, якого, незважаючи на складні енергії нинішньої місячної доби, буде достатньо. Представники знака можуть зіграти у своєрідну гру, мета якої – набрати якнайбільше приємних моментів, і тоді їхня кількість обов'язково перейде в якість, здійснивши справжній переворот у житті – зрозуміло, на краще.

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