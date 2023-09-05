Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 вересня?

День сприятливий для розумової та інтелектуальної діяльності. Можна займатися науковою та літературною діяльністю, навчатися самим – як записуючись на курси та тренінги, так і займаючись самоосвітою – та передавати накопичений досвід іншим, займаючись викладанням. Ідея, що зародилася і ретельно обдумана цього дня, буде легко та результативно втілена у життя.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки сьогодні рекомендують взятися за справи, які тривалий час лежали в довгій скриньці – сьогодні для їх реалізації складуться максимально сприятливі умови, тож можна з повним правом сказати: свого часу вони очікували недаремно. Головне в цій ситуації – не зволікати, оскільки Фортуна – пані мінлива, цілком можливо, що вже завтра вона повернеться іншим боком і амбітні професійні плани знову доведеться відкласти.

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