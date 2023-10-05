Якому знаку зодіаку пощастить 6 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 6 жовтня?

День, енергія якого – незважаючи на фінал робочого тижня – сприятлива для започаткування будь-яких професійних проєктів. Брехати в цей час не можна категорично – наслідки обману передбачити неможливо, тому важливо говорити правду, навіть якщо вона виявиться, м'яко кажучи, непривабливою. Люди навколо можуть провокувати на негативні вчинки – не варто реагувати на слова чи дії, які можуть поставити вас у незручне становище. З'ясування стосунків із близькою людиною бажано перенести на інший день – сьогодні найдрібніша сварка може перерости у серйозний конфлікт.

Діва

Професійний успіх чекає на тих представників знака, які заздалегідь складуть план дій і чітко його дотримуватимуться. Їм – на відміну від інших, менш дисциплінованих – вдасться врахувати всі нюанси виконуваної роботи, а отже, обігнати навіть найжвавіших і найспритніших конкурентів. Водночас планувати потрібно якомога більше важливих справ – майже всіх їх вдасться виконати, а ось згаяти рідкісний шанс це зробити буде прикро й незавбачливо.

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