Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 лютого?
Час перетворення – а в деяких випадках і народження – душі людини, коли кількість випробуваних почуттів та емоцій переходить у якість, роблячи кожного з нас чистішим, кращим і благороднішим. Матеріальний бік життя потрібно – хоча б на цей час – відсунути на другий план, роблячи ставку на духовний його складник: читання книжок, походи до театру чи концерту, відвідування музею чи виставки. Професійні обов'язки потрібно виконувати в міру необхідності – без особливого ентузіазму, від побутових та господарських турбот краще взагалі відмовитися.
Козоріг
Козороги зможуть ухвалити важливе життєве рішення, з яким вони зволікали тривалий час, оскільки не могли визначитися, що саме хочуть отримати в результаті. Сьогодні їм все стане зрозуміло – начебто спуститься осяяння. Залишиться тільки зробити крок уперед на шляху до досягнення поставленої мети, а далі все складеться саме собою – на превелике задоволення представників знака.
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