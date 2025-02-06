Якому знаку зодіаку пощастить 7 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 лютого?

День, коли можна розпочинати реалізацію будь-яких – професійних і бізнесових – проєктів, оскільки вони будуть свідомо приречені на успіх. Однак є одна умова: необхідно докласти для цього якихось зусиль, сидіти й чекати, коли все влаштується само собою – найгірша тактика, яку можна вибрати цієї п'ятниці. Час також сприяє благодійності: будь-які добрі справи, здійснені в цей час, принесуть користь як тим, кому адресовані, так і тим, хто їх робить.

Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на людину, яка давно перебуває поруч, але чомусь досі ніяк себе не проявила. Найімовірніше, вона надто сором'язлива, щоб вплинути на уяву представників знака, яких вражають лише люди яскраві, сміливі й розкуті. Та саме в цьому разі вони, схоже, припускаються серйозної помилки, яку настав час виправляти – а раптом ця людина і є тією долею, яку вони досі безуспішно шукали.

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