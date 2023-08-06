Якому знаку зодіаку пощастить 7 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 серпня?

День призначений для ухвалення важливих – доленосних – рішень: вони виявляться правильними і призведуть до позитивних наслідків. Час також сприятливий для аналізу своєї професійної діяльності і стосунків із близькими людьми, а також складання планів на майбутнє – вже цього тижня можна розпочинати реалізацію проєктів, які в них записані. Займаючись цим, важливо не поспішати й не хапатися за кілька справ одразу: необхідно визначитися з пріоритетами, спочатку зайнятися найважливішим, а потім діяти за низхідною.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги сьогодні на власному досвіді відчують, що означає повсякденний вислів "осяяло": вирішення важливого професійного завдання зійде на них наче від вищих сил, які іноді втручаються в наше життя і покращують його. Сьогодні саме такий випадок, коли можна буде відчути себе геніальним першовідкривачем, якому – як Ісааку Ньютону – впало на голову яблуко, що дало йому змогу відкрити закон всесвітнього тяжіння.

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