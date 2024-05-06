Якому знаку зодіаку пощастить 7 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 травня?

Не найлегший день місячного календаря, гнітюча атмосфера якого негативно відображається на людській психіці – настрій у такий час рідко буває гарним. Необхідно виявляти обережність – особливо у взаєминах з людьми навколо, які можуть поводитися зухвало. Зі свого боку, не варто нікого повчати, виявляти зарозумілість і нестриманість – навряд чи такі якості сприятимуть встановленню добрих стосунків.

Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують відкласти всі справи – як професійні, так і побутові – і добре відпочити. Найкраще зробити це з сім'єю чи в компанії, в такому разі вдасться не лише відновити сили, а й запастися позитивними емоціями щонайменше на тиждень наперед. А той факт, що на календарі не вихідний, а будній день, зовсім не повинен їх бентежити – за бажанням завжди можна взяти відгул або просто відпроситися.

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