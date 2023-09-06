Якому знаку зодіаку пощастить 7 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 вересня?
День потужної негативної енергетики, коли в жодному разі не можна з'ясовувати стосунки з близькими людьми, оскільки це може призвести до серйозного і, що важливо, довготривалого конфлікту, а в піковому випадку – й до розставання. Не рекомендується також втручатися в чужі конфлікти та дозволяти собі в'їдливі зауваження й ризиковані жарти на адресу свого оточення.
Овен (21.03 – 20.04)
Націлившись на досягнення мети, треба йти до неї, незважаючи на жодні перешкоди – лише в такому разі обставини складуться найкращим для представників знака чином. Втім, з рішучістю у них ніколи проблем не було, тому сьогодні вони поводитимуться так, як звикли, і – з високою ймовірністю – досягнуть поставленої мети. Головне, вибрати її правильно – прикро схибити в такий відповідальний момент.
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