Якому знаку зодіаку пощастить 7 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 7 жовтня?

День, коли необхідно уникати різких рухів – як у професії, так і в особистому житті: що спокійніше і вдумливіше діятиме людина, то кращих результатів досягне. На роботі – втім, як і вдома, займаючись господарськими справами – потрібно діяти без метушні та поспіху: в це важко повірити, але в такому разі вдасться встигнути набагато більше – цейтнот ще ніколи не сприяв успіху у справах. Від важливих висновків і серйозних рішень цього дня краще відмовитися – великий ризик зробити серйозну помилку.

Терези

Терези отримають відповідь на важливе питання, яке турбує їх уже доволі тривалий час – його їм дасть підсвідомість, яка ніколи не спить і враховує всі зовнішні фактори, що вислизають від уваги самої людини. Повідомити свій "вердикт" вона може будь-яким – найнесподіванішим – способом, наприклад, уві сні, тому дуже важливо звернути увагу на сновидіння: на перший погляд вони можуть здатися такими, що не мають стосунку до наявної проблеми, але якщо їх розшифрувати, вони "розкажуть", як її позбутися.

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