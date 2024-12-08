Якому знаку зодіаку пощастить 9 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 9 грудня?

День, коли – що б ми не робили – необхідно дотримуватися максимальної обережності: занадто велика ймовірність стати жертвою не лише маніпуляторів, а й шахраїв. У такий час астрологи рекомендують залишитися вдома, але в понеділок такої можливості у більшості з нас не буде, тому потрібно якомога менше спілкуватися з людьми у своєму оточенні, причому не лише чужими, а й добре знайомими – вони теж можуть неприємно здивувати. Ще краще, вирішивши завдання, що стоять перед нами, якнайшвидше, одразу ж повертатися до рідних стін, де нам нічого не загрожує.

Риби

З Рибами сьогодні може статися доленосна подія, яка найближчим часом докорінно змінить їхнє життя на краще. Щоправда, зрозуміють це представники знака не одразу – спочатку їм, навпаки, здасться, що це – погана ознака, але мине лише кілька днів – і все стане на свої місця. Тож цього дня – втім, як і завжди – не потрібно квапитися з поспішними висновками: можна серйозно помилитися.

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