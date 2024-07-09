Астрологічний прогноз на 9 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не найкращий день для активних, рішучих і особливо! — Спонтанних дій: кожен крок потрібно ретельно продумувати і тільки потім робити.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, нефритовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, амазоніт.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними наслідками, особливо якщо відразу ж не звернути на них увагу.

Харчування дня: від м'яса та солодощів необхідно відмовитися, їжа має бути легкою, але при цьому корисною та поживною.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день підходить для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна знімати псування, робити привороти та відвороти.

Сни дня: необхідно звернути увагу на кольорові сни — вони можуть виявитися віщими.

Табу дня: не можна завдавати шкоди рослинам – не лише рубати дерева та спилювати гілки дерев, а й зривати квіти чи траву.

Цитата дня: «Щоб зробити розумний вибір, треба перш за все знати, без чого можна обійтися»(Імануїл Кант).

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