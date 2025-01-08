Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 9 січня?

Величезний приплив енергії, який можна буде відчути цього дня, потрібно спрямувати на добрі справи. День сприятливий для занять благодійністю, причому стосуватися вона може як знедолених людей, так і бездомних тварин. В іншому бажано робити лише те, що приносить задоволення – робота через необхідність не принесе гарного результату.

Стрілець

Стрільці можуть розраховувати на вагомі грошові виплати, на які вони давно чекали. Головне – отримавши їх, не пускатися берега, розтринькуючи гроші праворуч і ліворуч – це буде, м'яко кажучи, нерозумно. Дуже важливо витрачати кошти економно – на вирішення лише тих питань, які мають першочергову важливість, відклавши решту на потім. Буде прикро знову опинитися на мілині та лише здивовано розводити руками: "А куди це в мене гроші поділися?"

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