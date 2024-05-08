Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 травня?

День, коли можна розпочинати нові справи будь-якого ступеня складності – водночас чим грандіознішими вони будуть, тим швидше, легше і успішніше вдасться з ними впоратися. Енергія нинішньої місячної доби настільки сильна, що для людини, яка поставила перед собою чітку мету, не існує нічого неможливого. А ось сперечатися з будь-ким – як на професійну, так і на особисту тему – небажано: довести свою правоту однаково не вдасться, зате нажити ворогів – просто.

Діва

Дівам необхідно звернути увагу на людей, які сьогодні опиняться в їхньому оточенні. Один із нових знайомих стане тією людиною, яка стане для них – у буквальному значенні цього слова – ангелом-охоронцем. Він опікуватиметься представниками знака – переважно у професійній сфері, але, можливо, і в особистому житті. Не менш важливим виявиться і те, що новий знайомий зможе морально підтримати представників знака, а це також багато важить.

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