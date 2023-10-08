Якому знаку зодіаку пощастить 9 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні?

День, коли лінощі та апатія оволодіють усіма без винятку, позбавляючи людей волі до будь-яких дій – не найприємніша звістка, якщо згадати, що йдеться про понеділок. Тим, хто не може сидіти без діла, зірки рекомендують зайнятися складанням планів на майбутнє: їм вдасться врахувати всі підводні камені, а заразом розробити правильну тактику і стратегію досягнення мети.

Діва

Представникам знака не лише можна, а й потрібно займатися вирішенням фінансових питань, які в будь-якому разі виявляться вдалими. Але особливо важливо звернути увагу на пропозицію перейти на нову роботу або взяти вигідне замовлення, яке можуть зробити їм у цей час. Найімовірніше, воно виявиться навіть перспективнішим, ніж вам його позиціонують, тому є сенс відповісти згодою.

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