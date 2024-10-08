Якому знаку зодіаку пощастить 9 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

День призначений як для активних дій, так і для визнання своїх помилок і покаяння, яке дозволить позбутися важкого морального вантажу. Астрологи вважають, що в цей час також треба бути готовими до будь-яких сюрпризів. Найчастіше вони набувають вигляду давно знайомих, але зниклих з нашого життя людей, які тепер з'являться знову, щоб розставити всі крапки над "і": стосунки з ним можуть як закінчитися, так і початися знову – начебто з чистого аркуша.

Скорпіон

Скорпіонам зірки настійно рекомендують освоїти нове заняття, яке з часом може стати головним у житті. Енергії нинішнього дня сприятливі для того, щоб вибрати собі справу до душі, яка принесе їм не лише популярність і гроші, а й задоволення, що не завжди пов'язане з роботою. Для цього представникам знака необхідно зосередитися на своєму внутрішньому світі та зрозуміти, чого вони хочуть насправді, щоб не помилитися у виборі.

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