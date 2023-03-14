Якому знаку зодіаку пощастить 15 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 15 березня?

Негативну енергію, яка цього дня буквально вируватиме, необхідно спрямовувати в мирне русло – на роботу, домашній клопіт, догляд за дачною ділянкою. Спілкуючись із близькими людьми чи діловими партнерами, необхідно обмірковувати кожне своє слово. Воно може бути сприйняте співрозмовником у сенсі, протилежному закладеному в ньому, що своєю чергою стане причиною зриву переговорів і, як наслідок, серйозного конфлікту.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, мабуть, єдиний знак зодіаку, якому сьогодні можна не побоюватися спілкування з людьми у своєму оточенні – навпаки, воно може відіграти важливу позитивну роль у їхній професійній діяльності, зокрема й у житті загалом. Головне, скористатися мистецтвом спілкування з будь-якими, навіть найнезговірливішими, співрозмовниками, яким представники знака володіють від народження: вони легко можуть розговорити навіть мармурову статую, а про звичайних людей годі й казати. Як результат, «зачаровані й заворожені», вони зроблять для Близнят усе, про що їх попросять.

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