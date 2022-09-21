Якою королевою буде Камілла: астрологиня дала прогноз

Камілла Паркер Боулз стала королевою-консортом Великої Британії. Незважаючи на те, що вона не має спеціального конституційного статусу та влади, Камілла має щось важливіше – вплив на нового короля, що зробить її значною фігурою на світовій політичній арені. Про що каже гороскоп королеви Камілли, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Народжена в період Гекати

Камілла Паркер-Боулз з'явилася на світ 17 липня 1947 року о 7 годині 10 хвилині ранку в Лондоні – це був 29-й місячний день, тобто нова британська королева народилася під час Гекати. На небі в той період не було Місяця, і це не могло не вплинути на характер Камілли. Геката, яку ще називають Тріодітою, – один із архетипів, пов'язаних із колективним несвідомим. Люди, народжені в період Гекати – а це 29, 30, 1 та 2 місячні дні – мають певний набір внутрішніх якостей, а внаслідок цього й унікальну, але непросту долю.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Якщо говорити про жінок-гекатниць, то їх зазвичай приваблює небезпека: вони люблять екстремальні види спорту і легко йдуть на ризик. У них чудова інтуїція, що дозволяє їм передбачити майбутнє – як власне, так і інших людей. Таких жінок приваблює все незрозуміле й непізнане, тому вони цікавляться містикою та магією, до того ж можуть проводити відповідні обряди. Властива їм внутрішня сила дозволяє добиватися свого, водночас по життю вони йдуть не за грошима, а за почуттями, що дозволяє говорити про них як про безкорисливих особистостей. Єдине, з чим вони не можуть впоратися – це інстинкти, які у жінок-гекатниць надзвичайно сильні.

Таємнича руйнівниця

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Тієї миті, коли Камілла з'явилася на світ, Сонце, Місяць, Венера і Меркурій з'єдналися в будинку таємниць у знаку Рака, а це вказує на те, що ми багато чого не знаємо – і схоже, ніколи не дізнаємося – про залаштунки нинішнього королівського подружжя. На асценденті в її натальній карті у 6-му градусі Лева – до речі, там він знаходиться і у Чарльза – розташоване з'єднання Сатурн-Плутон: це означає, що нова британська королева – людина неймовірної внутрішньої сили, справжня "залізна леді".

Герцогиня Корнуольська Камілла / Фото: Getty Images

Важливо звернути увагу і на розташування в її гороскопі Чорного Місяця, оскільки Геката є володаркою цієї ілюзорної планети. У Камілли Чорний Місяць розташований у 19-му – дозвільному – градусі Козорога, а її Сатурн знаходиться в не менш руйнівному – 10-му – градусі Лева. Нинішня королева – можливо, сама того не бажаючи – багато руйнує на своєму шляху, що, втім, не означає, що вона робить погано – іноді для того, щоб побудувати нове, необхідно позбутися старого.

Смерть Єлизавети II – зіркова година для Камілли

Герцогиня Корнуольська Камілла / Фото: Associated Press

Чи то через руйнівні якості Камілли, чи то за жорстокою іронією долі зоряний час нової королеви збігся з моментом смерті Єлизавети II. Цього дня, 8 вересня 2022 року, транзитний Марс у Близнюках перебував у точному поєднанні з Марсом у гороскопі Камілли і водночас створював чудовий бісекстиль (поєднання трьох аспектів, що дають допомогу, захист і підтримку) до Плутона, Сатурна в Леві та Нептуна в Терезах. Внаслідок цих небесних змін Камілла отримала новий титул – королеви-консорта. І сталося це все на циклі Чорного Місяця, що проходить знаком Рака, до якого належить Камілла.

Зробила чоловіка королем

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Важливо зазначити й те, що колишній принц Чарльз став королем багато в чому завдяки своїй дружині. Люди, народжені під час Гекати, до смерті віддані тим, кого люблять. А людина, яка, своєю чергою, дарує такій жінці своє кохання, натомість отримує силу, готову вивести її на саму вершину успіху – як можливу, так і неможливу. Чарльз дуже пізно став королем, і була ймовірність того, що він відмовиться від трону на користь свого старшого сина, принца Вільяма. Та Камілла не дала б йому цього зробити – вона хотіла бачити свого чоловіка королем, і вона свого досягла.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Фото: Getty Images

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