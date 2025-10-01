- Дата публікації
Категорія
Астрологія
Їжа, що покращує настрій: 7 продуктів, які можуть підвищити рівень серотоніну
Хоча декому потрібні ліки для регулювання рівня серотоніну, деякі продукти можуть допомогти підвищити його вироблення.
Продукти, багаті на триптофан, можуть підвищити вироблення серотоніну в мозку. До них належать яйця, деякі тверді сири, продукти на основі сої, індичка тощо.
Що їсти, щоб покращити свій настрій, розповідає Нealthline.
Серотонін — це природний нейромедіатор (мозковий месенджер) і гормон, пов’язаний з регуляцією настрою. Лікарі вважають його рівень ключовим фактором загального психічного здоров’я.
Якщо ви приймаєте ліки від тривоги та депресії, зверніться до медичного працівника й обговоріть користь збільшення споживання продуктів, які підвищують рівень серотоніну. Проте високий його рівень також може становити ризик для здоров’я.
Деякі продукти є гарними джерелами триптофану, незамінної амінокислоти, яка потрібна вашому організму. З нього синтезується (виробляється) серотонін.
Ось сім продуктів з високим вмістом триптофану, які можуть допомогти регулювати рівень серотоніну.
Яйця
Згідно з оглядом дослідження, вміст білка в яйцях може допомогти підвищити рівень триптофану в плазмі крові. Просто переконайтеся, що ви не пропустили жовтки, які багаті на цю амінокислоту, а також:
тирозин
холін
біотин
омега-3 жирні кислоти
Сир
Сир (та інші молочні продукти) є чудовими джерелами триптофану. Кисло-солодкий сир і тверді сири, як-от пармезан, гауда та чедер, особливо багаті на цю незамінну амінокислоту.
Молочні продукти також забезпечують організм кальцієм і білком, які допомагають підтримувати здоров’я кісток та відчуття ситості.
Соєві продукти
Соєві продукти, як-от тофу, багаті на джерела триптофану (і майже всіх інших дев’яти незамінних амінокислот).
Ви можете використовувати тофу замість практично будь-якого білка. Таким чином, також можна насолоджуватися деякими перевагами триптофану, навіть якщо дотримуватися веганської або вегетаріанської дієти.
Деякі виробники збагачують тофу кальцієм, додаючи його до продукту, що є чудовим стимулятором кальцію для ваших кісток.
Лосось
Це правда, що лосось має високий вміст триптофану. Ви також можете знайти в ньому здорову дозу омега-3 жирних кислот і вітаміну D, які допомагають підтримувати здоров’я:
кісток
шкіри
функції очей
м’язів
Лосось також має інші потенційні переваги для здоров’я, включно з допомогою в контролі рівня холестерину та зниженні кров’яного тиску.
Горіхи та насіння
Вибирайте свої улюблені, оскільки всі горіхи та насіння містять певну кількість триптофану. Вони також є гарними джерелами:
клітковини
різних вітамінів
антиоксидантів
Огляд досліджень також показує, що регулярне вживання помірної кількості горіхів може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, покращуючи ліпідний та аполіпопротеїновий профіль.
Достатньо лише невеликої жмені горіхів і насіння майже щодня. Майте на увазі, що в горіхах високий вміст калорій.
Індичка
Індичка — та й будь-яке м’ясо тварин, якщо вже на те пішло — вважається повноцінним білком, тобто містить усі дев’ять незамінних амінокислот, включно з триптофаном.
Серотонін та ваш раціон
Триптофан не є чарівною поживною речовиною, яка підвищує рівень серотоніну або раптово покращує настрій. На це впливає багато факторів, і дослідження з цієї теми все ще тривають. Однак продукти, багаті на триптофан, можуть допомогти, особливо якщо поєднувати їх з вуглеводами.
Вуглеводи змушують ваш організм вивільняти більше інсуліну, сигналізуючи про засвоєння амінокислот і залишаючи триптофан у крові довше. Змішування продуктів з високим вмістом триптофану з вуглеводами може дати вам тимчасове підвищення рівня серотоніну.
Проте цього може бути недостатньо для регулювання вашого настрою, особливо якщо у вас таке хронічне захворювання, як депресія, або інший розлад настрою.
Інші способи підвищення рівня серотоніну
Їжа — не єдиний природний спосіб покращити рівень серотоніну. З цим також можуть допомогти:
Фізичні вправи: огляд досліджень показує, що фізична активність може мати антидепресивний ефект.
Сонячне світло: світлотерапія і природне сонячне світло є поширеними засобами від сезонної депресії. Згідно з оглядом досліджень, терапія яскравим світлом пов’язана з підвищенням рівня серотоніну та стабілізацією настрою.
Пре- та пробіотики: спробуйте дієту з високим вмістом клітковини (яка є пребіотиком), щоб живити здорові кишкові бактерії. Це може впливати на рівень серотоніну через кишково-мозкову вісь. Додаткові пробіотики також можуть бути корисними.
Продукти, багаті на триптофан, у поєднанні зі здоровими вуглеводами можуть допомогти підвищити рівень серотоніну, ключового гормону, який бере участь у регуляції настрою.
Однак багато інших факторів також важливі для регуляції настрою, тому споживання продуктів, які містять триптофан, може бути недостатньо для покращення вашого настрою.
Подумайте про те, щоб поговорити з лікарем, або зверніться до фахівця з питань психічного здоров’я, якщо вам потрібна додаткова підтримка.