Ймовірність вибухів у Росії: що принесе сонячне затемнення 30 квітня

Зараз увага астрологів прикута до сонячного затемнення 30 квітня, від якого в нашому житті багато залежатиме.

Про те, що на нас чекає у цей час – виході із зони комфорту, можливих хворобах та вибухах у Росії – розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Кого торкнеться сонячне затемнення 30 квітня

Як відомо, будь-яке затемнення несе з собою надзвичайні ситуації – смерті знаменитих чи коронованих осіб, активізація вірусів чи фатальний збіг обставин. Хто найсильніше і найболісніше реагує на затемнення? Насамперед це люди, народжені в молодик (про це може розповісти астролог, що становить натальну карту людини) або безпосередньо під час затемнення. Наприклад, папа римський Іоанн Павло II був народжений – і помер – саме у сонячне затемнення. Щодо нинішнього сонячного затемнення, яке відбудеться у знаку Тельця, то на нього насамперед відреагують люди, народжені під знаком Лева – наприклад, російський генерал Дворніков, кар'єра якого серйозно постраждає внаслідок цього астрономічного явища.

Торкнеться затемнення і людей, у яких Місяць перебуває у знаку Лева, як у президента України Володимира Зеленського – йому треба бути максимально обережним. Третя категорія людей, які можуть гостро реагувати на сонячне затемнення – це представники знака, в якому воно відбудеться, тобто Тельці.

Що принесе нам нинішнє затемнення

Втім, це не означає, що решта нинішнього сонячного затемнення не помітять – так чи так воно позначиться на всіх. 2019 року на знак Тельця на сім років зайшов Уран, який не дозволяє представникам нудьгувати. Оскільки нинішнє сонячне затемнення відбудеться у поєднанні з Ураном у Тельці, світ отримає якусь надзвичайну ситуацію, якими останнім часом, на жаль, нікого не здивуєш. У багатьох людей може різко змінитися система цінностей – вона буквально перевернеться з ніг на голову. Також може з'явитися філософське ставлення до життя і смерті, протверезіння, різкий вихід із зони комфорту, до того ж як моральної, так і фізичної – це насамперед торкнеться росіян, які несподівано для себе виявлять, що реальність різко відрізнятиметься від картинки, яку їм подають федеральні канали.

Затемнення також може принести підвищену аварійність і погіршення здоров'я – переважно у вигляді різноманітних спазмів, а це означає, що ймовірні інсульти, і, оскільки затемнення відбувається у знаку Тельця, особливо вразливими виявляться шия, щитовидна залоза та зуби – особливо нижня щелепа.

Чим у цей час можуть "потішити" природа та технології

Уран у природі насамперед "відповідає" за грози та урагани, у суспільстві – за технології, зброю нового покоління, геополітичні зміни – можуть змінитися межі держав, евакуацію аж до еміграції та, що дуже важливо у наш час, повернення з неї. Імовірні також проблеми з нерухомістю (її в цей час не рекомендується купувати), у взаєминах велика ймовірність сварок та конфліктів – аж до розриву зв'язків, зокрема дипломатичних, які тривали роками, а то й десятками років. Існує і небезпека вибухонебезпечних ситуацій, які стосуватимуться не лише України, а й усього світу, і Росія у цьому сенсі – не виняток. Навпаки, саме цій країні доведеться випробувати на собі вплив сполучення затемнення у знаку Тельця з Ураном. Вже зараз половина Росії горить через природні та техногенні пожежі, а ще не те буде. Затіяна цією країною війна в Україні та провокації, які вона влаштовує у всьому світі, не можуть не мати наслідків у вигляді бумеранга.

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