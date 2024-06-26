Юпітер на осі катастроф: чого очікувати від першої декади липня 2024 року

Положення королівських зірок Альдебаран – Антарес називають віссю катастроф. 7 і 8 липня 2024 року Юпітер, планета масштабів, потрапляє до цієї зони, що може позначитися руйнівними соціальними процесами, катастрофами, посиленням військових дій. Негативний вплив злобливих зірок відчувається всю першу декаду липня.

Нерухомі зірки ще від стародавніх часів, залежно від їхнього перебування в тій чи іншій частині небесного склепіння, були об'єднані в групи – сузір'я. Ці сузір'я в їхній химерній формі та обрисах нагадують тих чи інших міфологічних персонажів – тварин, героїв, предмети чи образи з легенд. Усього станом на зараз за астрономічною класифікацією налічується 88 сузір'їв. Вони "розкидані" по всій небесній сфері – уявній сфері з центром у точці спостереження, тобто на Землі, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Найближчою до Землі зіркою є Сонце, інші ж зірки на нічному небі мають вигляд крапок різної яскравості. Сузір'я та знаки зодіаку – це різні поняття. Відстежуючи рух Сонця (а отже і всієї Сонячної системи), давні спостерігачі зазначили, що Сонце проходить через одні й ті ж сузір'я, описуючи те саме повне коло приблизно за 365 діб.

Таким чином, період видимого руху Сонця було покладено стародавніми єгиптянами в основу календарного року. А шлях Сонця через 12 сузір'їв давні греки назвали екліптикою від слова eclipse – "затемнення", тому що саме на перетині орбіти Місяця (у молодик або повний місяць) і цього шляху настають затемнення, що спостерігаються на Землі.

Сузір'я – об'ємні, мають індивідуальну форму та обриси, різні за протяжністю і займають на екліптиці кожен свою "територію". А знаки зодіаку – це 12 рівних секторів на колі, отриманому внаслідок проєкції 12 сузір'їв на площину екліптики.

Планети, переміщаючись навколо Сонця по своїй осі, іноді потрапляють до проєкційної точки тієї чи іншої зірки, яка входить до складу певного сузір'я, а це означає, що таким чином формується аспект з'єднання цієї планети і нерухомої зірки. Під час опису конкретного впливу зірки враховується сузір'я (міфологія, фігура), до якого ця зірка належить. Саме такий підхід дозволяє розібратися з її унікальним впливом на життя людини.

Зараз існує список із 25 найяскравіших зірок неба, так званих зірок першої величини. Найважливіші з них – 4 королівські зірки по осі творення та осі катастроф у зодіаку. Пара за віссю катастроф: дві мега-зірки – Альдебаран та Антарес, розташовані в опозиції одна до одної. Антарес – Хранитель Заходу, розташований у 10-му градусі знака Стрільця в сузір'ї Скорпіона, має яскраво-червоне світло і в нашому нічному небі змагається в цьому з іншим небесним тілом, яке має криваво-червоний відтінок, – Марсом.

Альдебаран – Хранитель Сходу, розташований у 10-му градусі знака Близнята, розташований на лівому оці Тельця. Активована транзитними планетами, вісь викликає часом катастрофічні події, в основі яких лежать непрофесіоналізм людей і помилки, часто пов'язані з технікою. В першій декаді липня 2024 року Юпітер буде в поєднанні з Альдебараном. Це потенційно небезпечний період, який може ознаменуватися великою кількістю конфліктних ситуацій у сфері міжнародних і релігійних відносин.

І друга пара – за віссю творення. Фомальгаут – Хранитель Півдня, червона зірка в сузір'ї Південної Риби, положення 4°06′ знака зодіаку Риби. Ця зірка пов'язана з ідеалами та мріями, дає великі почесті протягом усього життя. І зірка Регул – Хранитель Півночі, серце Лева, зараз її положення у 0°05′ знака Діви, раніше розташовувалася у 30 градусі знака Лева.

В листопаді 2011 року зірка Регул, або Серце сузір'я Лева, перейшла до тропічного зодіакального знака Діви у зв'язку з прецесією земної осі. Тому всі, хто народився після листопада 2011 року та має планету в 30 м градусі Лева, вже не отримують блага за якостями цієї зірки. Але якщо мають планету в першому градусі Діви, то в житті досягнуть успіху за сферами впливу планети.

Всі 4 зірки – Антарес, Альдебаран, Фомальгаут і Регул – це особливі зірки, взаємопов'язані простором, часом і певними функціями. Кожна з них приносить свій власний унікальний тип життєвих уроків. Альдебаран посідає 14-те місце в переліку 25 найяскравіших зірок, Антарес – 15-те, Фомальгаут – 18-те, Регул – 21-ше.

В історії масових негативних подій часто на осі катастроф перебували значні планети. Одні з найгучніших, наприклад:

бомбардування Хіросіми й Нагасакі 6 та 9 серпня 1945 року. В цей час планета війни – Марс – переміщався у 9°–10° Близнят та утворював поєднання з Альдебараном;

китайський пасажирський пароплав Кіянгія зазнав корабельної аварії 3 грудня 1948 року. Під час переходу він наткнувся на японську міну і став швидко тонути. Близько 3335 людей загинуло в кораблетрощі і лише приблизно 700 змогли врятуватися. Сонце в 11° Стрільця з Антаресом;

вбивство президента Кеннеді 22 листопада 1963 року. Цього дня Меркурій був у 10° Стрільця з Антаресом;

3 грудня 1984 року – найбільша за кількістю жертв техногенна катастрофа в сучасній історії, яка сталася внаслідок аварії на хімічному заводі в індійському місті Бхопал. У день аварії загинуло близько 3000 людей. Згодом кількість загиблих була переглянута в бік збільшення – 5295 осіб. Антарес у серединній точці між транзитними Сонцем у 12° та Ураном у 14°;

вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, планета карми – Сатурн – перебував у 9° Стрільця в поєднанні з Антаресом;

26 квітня 1986 року, планета карми – Сатурн – перебував у 9° Стрільця в поєднанні з Антаресом; пожежа на хімічному підприємстві Sandoz у Швейцарії 1 листопада 1986 року. Під час гасіння близько 30 тонн токсичних речовин потрапили в повітря та річку Рейн. Її води забарвилися в червоний колір. Загинуло 500 тисяч одиниць риб. Причин пожежі досі не встановлені. Сатурн у 10° Стрільця з Антаресом;

викид нафти з танкера "Ексон Валдіз" 23 березня 1989 року – Марс у 8° Близнят з Альдебараном. Ця аварія вважалася найруйнівнішою для екології катастрофою, яка коли-небудь ставалася на морі;

масове вбивство у школі "Колумбайн" 20 квітня 1999 року – Венера в 10° Близнят з Альдебараном, Плутон у 11° Стрільця з Антаресом;

катастрофа Boeing 767 під Нантакетом 31 жовтня 1999 року, причина – самогубство пілота. Загинули всі 217 людей, які перебували на його борту. Плутон у 10° Стрільця з Антаресом;

теракт у Норд-Ост 23-26 жовтня 2002 року – Низхідний Місячний Вузол у 10° Стрільця з Антаресом, а Висхідний Місячний Вузол відповідно в 10° Близнят з Альдебараном;

аварія порома Le Joola, Сенегал, 26 вересня 2002 року – він за 5 хвилин перекинувся. Причина катастрофи порома – перевантаження, загинуло 1863 особи. Одна з найстрашніших кораблетрощ на морі в історії світу. Низхідний Місячний Вузол у 11° Стрільця з Антаресом, Висхідний Місячний Вузол у 11° Близнят з Альдебараном;

аварія танкера "Престиж", яка сталася 13 листопада 2002 року біля берегів Галісії. 19 листопада 2002 року корабель розколовся на дві частини та затонув. Розлив нафти став наймасштабнішим екологічним лихом за всю історію Іспанії та Західної Європи. В цей період Низхідний Місячний Вузол був у 9° Стрільця з Антаресом, а Висхідний Місячний Вузол – у 9° Близнят з Альдебараном;

вибух шатлу "Колумбія" 1 лютого 2003 року – Марс у 11° Стрільця з Антаресом;

теракт у США 11 вересня 2011 року, коли планета трансформацій, життя і смерті Плутон увійшов до 12° Стрільця поблизу Антареса, а Сатурн був у 15° Близнят з Альдебараном. Вочевидь, все це почали готувати значно раніше – ще за точного поєднання Сатурна з Альдебараном у 10°;

пожежа в Соборі Паризької Богоматері розпочалася 15 квітня 2019 року, коли Марс проходив у 10° Близнят та утворював аспект поєднання з Альдебараном.

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