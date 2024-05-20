Юпітер у Близнятах 26 травня - 9 липня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Транзит Юпітера знаком Близнята від 26.05.2024 до 09.06.2025 пов'язаний з покращенням якості освіти, масштабуванням власної картини світу, розширенням свідомості та життєвої філософії. Також сприяє успіху у комунікаціях, захисті дисертацій, отриманню віз та інших документів за кордоном.

Планета Юпітер – найбільша і, після Сатурна, наймогутніша у нашій сонячній системі. Символічно Юпітер є все добре і милосердне в людському житті. Вплив Юпітера на інтелектуальному плані спрямовує розум людини на турботи про те, щоб життя його влаштувалося якнайкраще, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

26 травня о 02:15 за київським часом планета-благодійник – Юпітер, входить у знак Близнята до 10 червня 00:03. Планета буде переміщатися цим знаком без короткострокових переходів у попередній чи наступний, що є показником стабільності за темами Юпітера.

Юпітер синтезує інформацію, а знак Близнята її ділить на певні частини, у зв'язку з чим люди прагнуть розвиватися інтелектуально, вивчати іноземні мови, подорожувати, розкривати свій потенціал. Цей транзит підштовхує людей до глибоких роздумів, спонукаючи отримувати нову інформацію, духовно зростати.

У Близнятах Юпітер має статус вигнання, тобто. у цьому знаку планета масштабів має слабкі можливості вийти за межі звичайного кола, людям важко перейти до обсягу певних знань та інформації. Соціальні потрясіння цілком можливі, проте завдання кожної людини в цей період, навіть через складності, розширити свій кругозір. Тому такий транзит спочатку викликає відчуття спустошення і пригніченості. Занадто багато розмов, можливостей, ідей, думок, але всі вони не впорядковані, складно знайти хоч якісь сили для подальших дій. Хтось буде відчайдушно зберегти свої давні традиції, але опір і прагнення свободи надто велике.

Знаком Близнят керує Меркурій, що символізує учня, посередника, вісника. А Юпітер – планета високої моралі та традицій, наставництва та вчительства. Завдання Близнюків – зрозуміти суть слова "статус", від простого дійти складного. І Юпітер цього навчатиме найближчого року, проте цей процес дуже непростий. Оскільки доводиться перейти від кількості до якості, поверхневих знань до пошуку сенсу.

У знаку Близнятах Юпітер знаходиться у вигнанні за статусом, але це означає, що саме в дрібницях, розмовах, контактах та роботі з інформацією в такий період можуть зароджуватися важливі та прогресивні думки, чудові перспективи. Головне, не "розмінюватися на дрібниці", а їх реально буде багато, і всі яскраво блищатимуть і привертатимуть увагу.

Використовуйте транзит Юпітера Близнятами, щоб увібрати більше інформації, читайте, ведіть переговори, дізнавайтеся думки інших людей, ділитесь досвідом. Чим більше альтернатив – тим краще. Але є й мінус: не всім планам та ідеям судилося втілитись у реальність. Потрібно розставити пріоритети та докласти багато зусиль, тому краще зупинитися максимум на дві головні цілі.

Юпітер – планета удачі, добробуту, оптимізму та можливостей. І новий транзит Юпітера завжди надихає. Це завжди нові цілі, нові шанси, дороги та перспективи. З одного боку люди думають, що все дається легко, тому фокусуються на достатку, популярності, впливовості. Але оскільки у Юпітера в Близнюках статус вигнання, то розчарування можуть дуже травмувати психіку.

Найкраще в період транзиту Юпітера Близнятами розвиватися духовно, вивчати питання філософії, закони світобудови. Якщо ви вже у поважному віці і вам є те, що можна передати людям – віщуйте, станьте вчителем, читайте лекції, створюйте курси, пишіть статті у соціальних мережах!

Переміщаючись Близнюками, Юпітер і Плутон утворюють аспект з'єднання 31 травня, його дія розширюється до плюс/мінус 5 днів. Події цього періоду визначають соціальні вектори на найближчих 12 років. Діти, народжені наприкінці травня – на початку червня, стануть щасливими володарями "аспектом мільйонера" в натальній карті.

Транзит Юпітера Близнятами – це перевірка на авторитет. Підтримка хорошої репутації є ключовою умовою соціального успіху та матеріальної стабільності. У гіршому випадку, випливуть усі комплекси у суспільному прояві. Навряд чи вдасться щось приховати в цей період. Успіх супроводжує людей, які використовують компромат у власних інтересах. А також піарникам, рекламним агентам та всім, хто працює у сфері логістики та перевезень.

Найбільш сприятливий транзит Юпітера по Близнюкам для всіх, хто має особисті планети (Місяць, Сонце, Меркурій, Венера, Марс) у знаках повітряної стихії – у Близнюках, Терезах та Водолії. Дізнатись особливості своєї натальної карти ви можете на консультації у астролога. Те, що відбудеться у світі та житті кожної окремої людини наприкінці травня – на початку червня 2024 року, розвиватиметься і приноситиме видимі результати у першій половині 2033 року, а потім у другій половині 2036 року.

У період транзиту Юпітера Близнюками пожвавиться діяльність, пов'язана з комунікаціями та обміном студентами між ВНЗ різних країн, туристичним бізнесом, ЗМІ, логістикою. Відбудуться зміни у видавничому бізнесі, а нові освітні програми, видання та інформаційні проєкти можуть отримати вдалий старт у цей час. Відмінний час, щоб запустити свою онлайн-школу, створити сайт. Або поїхати на навчання за кордон, подати документи на отримання візи, пройти курси підвищення кваліфікації.

Переміщаючись Близнюками, Юпітер, планета, яка все примножує і розширять, включає "вісь катастроф". У 10 градусі Стрільця світить зірка Антареса, а в опозиції до неї, в 10 градусі Близнюків, знаходиться зірка Альдебаран. Ця напружена вісь називається "вісь катастроф". Юпітер буде у цих градусах з 4 по 9 липня 2024 року. Насправді є про що задуматися. Попередній транзит Юпітера Близнятами був у період з 12.06.12 до 26.06.13 і акцентував цю вісь від 13 до 19 березня 2013 року.

У період з 4 по 9 липня 2024 року не можна приймати спонтанні, необачні рішення. Люди, у яких один з основних елементів гороскопу – Сонце, Місяць, Меркурій, Венера чи Марс, з більшою ймовірністю зазнають потрясінь по сірках життя, які відповідають планеті. З погляду природних явищ, цей період ще більше загострює формування тайфунів та ураганів, кількість яких вже перевищила найвищі показники за історію спостережень. Також можливі техногенні катастрофи, у яких задіяно людський чинник. Тільки усвідомлений спокій та розміреність дій врятують ситуацію. У жодному разі не можна потрапляти під загальну емоційну хвилю паніки чи продавлювати свої рішення силою.

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