23 серпня – 23 вересня 2026 року: час, коли доведеться розібратися у своєму житті

Сонце у знаку Лева з 23 серпня до 23 вересня 2026 року / © Associated Press

Реклама

Дві події, що сталися майже одночасно — і це саме той випадок, коли варто уважніше придивитися до того, що відбувається навколо, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Міфологічне тлумачення знака Діви: Деметра, Персефона та час збирання врожаю

Знак Діви традиційно пов’язують з образом богині родючості та землеробства — у грецькій міфології найчастіше з Деметрою або її дочкою Персефоною, а в ширшому сенсі — з архетипом діви-жниці, яка тримає в руках колос пшениці (це сузір’я зображують саме так, з колосом — найяскравіша зірка якого не випадково називається Спіка, «колос» латиною).

Реклама

Міф про Деметру та Персефону — це історія про циклічність, працю та винагороду за терпіння. Деметра не просто дарує врожай — вона змушує землю чекати, працювати, переживати посуху та холод, щоб потім отримати плоди. Символічно вхід Сонця в знак Діви щороку збігається з часом справжнього збору врожаю в природі — це момент, коли стає зрозуміло, що проросло, а що не дало плодів, що було посіяно правильно, а що вимагає перегляду на майбутній сезон.

Реклама

Міфологічний ключ Меркурія: посланець біля воріт забуття

Меркурій — це Гермес, єдиний із олімпійських богів, який міг вільно пересуватися між світом живих і царством мертвих. Саме Гермес проводжав душі в підземний світ — виконував роль психопомпа, провідника між реальностями. Ця функція набуває символічного значення саме зараз, коли Меркурій зустрічається з південним (низхідним) вузлом — точкою, яку астрологи традиційно пов’язують із минулим, з уже прожитим досвідом, з тим, що людина приносить із собою з попередніх етапів життя (у кармічній традиції — навіть із минулих втілень).

З’єднання Меркурія з південним вузлом — це зустріч бога-провідника з воротами, що ведуть назад, у глибину вже пройденого шляху. Гермес тут не просто мандрівник — він посередник, завдання якого не тягнути назад, а допомогти вимовити останнє слово, завершити розмову, яка занадто довго залишалася незавершеною.

Сам собою збіг у часі є надзвичайно символічним. Сонце — це воля, самосвідомість, те, ким людина є в даний момент. Діва — знак розрізнення, аналізу, здатності відокремити важливе від зайвого. Коли світило входу в цей аналітичний, розбиральний знак збігається з активацією теми минулого через Меркурій, виникає рідкісний ефект: у людини з’являється одночасно й бажання, й здатність тверезо розібратися у своєму минулому, не занурюючись у нього емоційно.

Це свідчить про певну інвентаризацію — ніби розум нарешті отримує дозвіл сісти й розкласти по поличках старі історії, недомовлені слова, невирішені стосунки, звичні моделі поведінки, які давно пора було переглянути.

Реклама

Сонце змінює свій характер: від царя до трудівника

Тут важливо розуміти принципову різницю між тим, як Сонце проявляє себе у Леві, і тим, як воно розкривається у Діві. Лев — це Сонце у своїй обителі, де воно світить заради самого світла, заради власного прояву, визнання, творчого самовираження. Діва ж — знак, де Сонце перебуває в положенні екзальтації за деякими традиціями або, принаймні, у дуже практичній, службовій ролі — тут світло світить не заради себе, а заради конкретної користі, результату, допомоги.

Це можна уявити так: якщо Сонце у Леві — це цар на троні, що купається у променях власної величі, то Сонце у Діві — той самий цар, який зняв корону, щоб особисто перевірити, як йдуть справи в господарстві, вимагаючи звіту, детального аналізу, чесної оцінки того, що дійсно працює.

Увага до деталей виходить на перший план. Після розмашистої, драматичної енергії Лева настає час, коли важлива кожна дрібниця. Те, що раніше здавалося несуттєвим, тепер вимагає перевірки — договори, обіцянки, плани, здоров’я, звички. Діва не терпить приблизності: вона вимагає точності.

В останні дні серпня думки мимоволі повертаються в минуле, що також зумовлено впливом коридору затемнень. І важко не думати про минуле — про людей, ситуації, розмови, які здавалися завершеними, але насправді все ще потребують осмислення. Це частина процесу, який розпочався з сонячного затемнення 12 серпня і завершиться місячним затемненням 28-го. Меркурій тут працює як архівіст, якому доручили навести лад у старих записах перед тим, як відкрити нову главу.

Реклама

Розмови набувають особливого значення. Слова, сказані цього дня, часто стають фінальною крапкою у історії, що давно затягнулася — чи то вибачення, яке нарешті набуває потрібної форми, чи то пояснення, яке прояснює багаторічне непорозуміння, чи то прощання, яке давно назріло, але не знаходило приводу прозвучати. Меркурій-провідник допомагає підібрати точні слова саме для завершення, а не для продовження нескінченного циклу.

Теми, що повторюються, потребують остаточного вирішення. Південний вузол — це ще й про шаблони, які повторюються знову й знову, доки людина не усвідомить урок, який вони несуть. Якщо в останні тижні (особливо від 20 до 23 серпня, коли Сонце теж з’єднувалося з цим кармічним вузлом) ви помічаєте, що стикаєтеся з однією й тією ж ситуацією в різних обставинах — цей день може дати інтелектуальне прояснення щодо того, що саме ця ситуація намагається вам показати.

Інформація про минуле спливає сама собою у третій декаді серпня. Не виключені несподівані новини, документи, спогади або контакти, пов’язані зі старими справами, — вони з’являються не для того, щоб затягнути вас назад, а щоб дати можливість усвідомлено закрити цю тему.

Якщо ви вже давно відкладали розмову, яка має поставити крапку в старій історії, — це сприятливий момент для неї, за умови, що мета розмови полягає не в тому, щоб знову розворушувати минуле, а саме в тому, щоб завершити його.

Цими днями приємно:

Переглянути архіви — у прямому сенсі (документи, старе листування) та у переносному (думки, спогади, невирішені питання)

Написати або сказати те, що давно відкладалося — лист, який ніколи не надсилали, розмову, якої уникали

Проаналізувати ситуації, що повторюються в житті — Діва дає здатність тверезо бачити закономірності, без зайвих емоцій

Не починати нових великих проєктів саме в цей конкретний день — енергія дивиться назад, а не вперед, краще дати їй довести до кінця процес осмислення, а вже потім рухатися далі.

Новини партнерів