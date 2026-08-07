Від 9 серпня все зміниться: Меркурій у Леві відкриє нові можливості для 3 знаків зодіаку

Меркурій у Леві з 9 до 25 серпня 2026 року / © Credits

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9 серпня о 19:28 Меркурій переходить у знак Лева — і залишиться там до 25 серпня. Цей період допомагає проявляти ініціативу, переконувати, надихати та використовувати силу особистого самовираження, а енергія Лева робить комунікацію живою, насиченою та орієнтованою на результат, який можна створити власним голосом. Слова звучать так, ніби їх вимовляють із трибуни, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Вогняна енергія Лева спонукає говорити голосніше, діяти рішучіше та створювати навколо себе простір для творчого самовираження. Меркурій у Леві робить ідеї драматичнішими та помітнішими, підсилює прагнення до визнання та надихає на те, щоб представити свої думки світу так, щоб їх почули. У цей час важливо свідомо використовувати силу слова — вона здатна як надихати, так і оголювати приховані амбіції.

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Міфологічний ключ: Гермес при дворі Сонця

Меркурій у античній традиції — це Гермес, бог-посланець, покровитель мови, хитрості, торгівлі та обміну інформацією. Гермес — спритна, швидка постать, яка легко змінює форму та стиль спілкування відповідно до ситуації. Лев же керується Сонцем — архетипом царя, творця, того, чиє слово не потребує доказів, бо походить від самого джерела світла.

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Уявіть, що хитромудрий, гнучкий посланець богів опиняється при дворі самого Сонця-царя. Йому доводиться змінювати манеру мовлення: замість хитрості — прямота, замість тихого шепоту на вухо — впевнена заява перед усім залом.

Головні теми Меркурія під владою Лева

Меркурій відповідає за те, як ми мислимо та обробляємо інформацію — у знаку Лева логіка забарвлюється інтуїцією митця. Рішення ухвалюються не на основі сухого аналізу, а завдяки яскравому, майже театральному баченню загальної картини. Ідеї в цей період народжуються великими, драматичними мазками, а не дрібними деталями.

Мова стає виразною та переконливою. Якщо зазвичай Меркурій відповідає за точність і факти, то у знаку Лева на перший план виходить харизма виступу. Люди говорять впевненіше, яскравіше, з більшим емоційним забарвленням. Це чудовий час для публічних виступів, презентацій, переговорів, де важливо не просто передати інформацію, а справити враження.

Інформація фільтрується крізь особисте «я». Меркурій у Леві схильний інтерпретувати факти крізь призму власної думки та досвіду — об’єктивність дещо поступається місцем суб’єктивній, але яскравій точці зору. Це може бути як плюсом (харизматична позиція, за якою хочеться йти), так і мінусом (складніше сприймати чужу правду, якщо вона суперечить власній).

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Рішення ухвалюються завдяки особистій ініціативі. Меркурій тут не любить радитися та сумніватися — хочеться вирішувати самому, брати на себе відповідальність за сказане слово. Це час сміливих заяв, декларацій про наміри, готовності відстоювати свою точку зору, не зважаючи на чуже схвалення.

Навчання та творчість йдуть рука об руку. Найкраще засвоюється інформація, подана через образ, історію, емоцію — сухі таблиці та цифри зараз працюють гірше, ніж яскрава розповідь чи наочний приклад. Гарний час для творчих проєктів, де потрібно словами чи образами розповісти про себе.

Практичне застосування у різних сферах життя

Комунікація та переговори. Це сприятливий період для важливих розмов, де потрібна переконливість — співбесіди, презентації проєктів, відстоювання своєї позиції перед керівництвом. Слова, сказані цими днями, звучать вагоміше, ніж зазвичай.

Навчання та інформація. Матеріал, поданий яскраво та цікаво, добре засвоюється. Якщо попереду іспит або вивчення нового матеріалу — шукайте нестандартний, творчий підхід до нього замість сухого заучування.

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Документи та рішення. Меркурій у Леві дозволяє ухвалювати рішення швидко й сміливо, але існує ризик надмірної самовпевненості — варто перевіряти деталі та контракти, що підписуються під впливом натхнення, особливо ближче до кінця транзиту.

Соціальні мережі та публічність. Чудовий час, щоб заявити про себе публічно — дописи, відео та статті, опубліковані цими днями, викликають більший резонанс, оскільки несуть в собі особисту енергію та харизму автора.

Зворотний бік медалі

Головний ризик транзиту— перетворити діалог на монолог. Меркурій у Леві настільки захоплюється власною точкою зору, що ризикує не почути інших — гордість може завадити визнати чужу правоту або змінити думку під вагою нових фактів. Також можливі суперечки не щодо суті питання, а з принципу «хто головний у розмові» — тут важливо вчасно зупинитися й згадати, що мета спілкування — розуміння, а не перемога.

Порада на 9–25 серпня: скористайтеся цією яскравою, сміливою енергією слова, щоб сказати те важливе, що давно відкладали, — але не забувайте залишати в розмові місце для чужого голосу. Справжня царська велич — не в тому, щоб говорити голосніше за всіх, а в тому, щоб вміти вислухати й того, хто поруч.

Транзит Меркурія по знаку Лева особливо яскраво розкриває інтелектуальний потенціал знаків стихії Вогню, надаючи сил тим, хто звик діяти сміливо та говорити відверто.

Овни отримують потужний імпульс для ініціатив та лідерських рішень — їхні слова звучать енергійно й переконливо, легко відчиняючи двері. Цей період діє як потужний підсилювач харизми: мова звучить переконливо, ідеї сприймаються оточенням з ентузіазмом, а будь-які ініціативи отримують підтримку. Меркурій у Леві допомагає Овну легше відстоювати свої позиції, виявляти лідерство та просувати проєкти, що вимагають сміливості й швидкого рішення. Це час, коли можна голосно заявити про себе й отримати відгук.

Леви опиняються в центрі уваги: Меркурій підкреслює їхню харизму, робить мову виразною та надихаючою, посилює здатність впливати на оточення. Думки формуються чітко, мова стає наснажливою, а здатність впливати на інших досягає максимуму. Лев може виявити себе у переговорах, творчих проєктах, публічних виступах та будь-яких ситуаціях, де важливо бути помітним. Це період, коли слово Лева справді має вагу.

Стрільці відчувають приплив ідей і бажання ділитися знаннями — їхні думки стають широкими, вільними, спрямованими до нових горизонтів, а спілкування відкриває нові можливості та зв’язки. З’являється бажання вчитися, подорожувати, ділитися ідеями та надихати інших. Спілкування стає живим і щирим, а здатність переконувати — особливо сильною. Стрілець легко знаходить однодумців, просуває свої погляди та отримує нові можливості завдяки активному обміну інформацією.

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