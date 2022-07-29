З'єднання Марса, Урана та Висхідного Вузла в Тельці 30 липня - 10 серпня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Приблизно до 10 серпня 2022 року, напружені енергії цього аспекту будуть відчуватися в основному на зовнішньому плані: військово-політична, соціальна, економічна сфера. Це аспект революцій, масштабних оновлень через кризу, різкої зміни звичних умов та життєвих обставин у глобальному огляді ситуації. Однак, у побуті, повсякденному житті необхідно виявляти максимальну обережність, а найкраще - на якийсь час відійти від справ і поїхати в безпечне місце, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс у Тельці має слабкий статус - вигнання, тобто. войовничі та агресивні енергії планети знижені. Але з'єднання Марса з найвищою планетою - Ураном - також має слабкий статус - падіння, генерує неймовірні енергії, які вплинуть на майбутнє всієї планети. Довгостроковий вплив подій, що відбуваються в період від 30 липня до 10 серпня 2022 року, визначає кармічна точка - висхідний місячний вузол. Все, що відбуватиметься в цей період, матиме довготривалі перспективи та наслідки.

Дні від 30 липня до 10 серпня - доленосний період для багатьох держав, міст, областей. Час змін, які неможливо пояснити з логічного погляду. Не варто очікувати стабільності та визначеності наприкінці липня - на початку серпня. В умовах повномасштабної російської агресії проти України слід приділити особливу увагу власній безпеці. Не ризикуйте найближчим часом та уникайте екстриму у всіх його проявах. Бажано провести цей період без імпровізацій та перенапруженостей.

Попереднє з'єднання Марса, Урана та Висхідного Вузла було у лютому 1688 року. Це був рік державного перевороту в Англії, який отримав широку підтримку серед різних верств англійського суспільства. Ця подія зустрічається в історичній літературі під назвами "Революція 1688" або "Славна революція". Наразі всім відомо про те, що США разом із Великою Британією є союзниками незалежної України у боротьбі проти російської агресії. Оскільки прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов у відставку, то можна чекати на політичні зміни у відносинах між Україною та Британією.

Для України 1688 рік був ознаменований обранням кошового отамана запорізького козацтва Івана Гусака. Також, наука значно зробила крок вперед - Ісаак Ньютон оприлюднив закони руху та закон всесвітнього тяжіння. Щоб краще зрозуміти, на що нам чекати від важливої астрологічної події - з'єднання Марса, Урана і Вузького Вузла в Тельці - потрібно вивчити історію 1688-го. Це допоможе краще зрозуміти, чого очікувати найближчим часом різних країн світу.

Серпень 2022 року стане найважливішим місяцем у світовій історії, переламним у російсько-українській війні. Військово-політична допомога Україні реалізовуватиметься з урахуванням нових реалій, які сформуються у період від 30 липня до 10 серпня 2022 року. День за днем, крок за кроком, українські воїни наближають перемогу України над російськими окупантами.

Астрологію можна назвати наукою про цикли планет: вивчивши історію та проаналізувавши події минулого, зіставивши їх із транзитами планет, можна вчасно внести коригування у свої плани, "підстелити соломку" та будувати своє життя відповідно до зовнішніх подій. Наприкінці липня - першій декаді серпня 2022 року старі проєкти, давні роботи та плани отримають новий темп і, в результаті, виявляться більш продуктивними.

З'єднання Марса та Урана в Тельці 2 серпня 2022 року несе в собі потенціал руйнування наявних структур, нестабільність, несподіваний поворот подій, особливо у військово-політичній ситуації та світовій фінансовій системі. Оскільки в цьому поєднанні бере участь Вісхідний Місячний Вузол, то ця астрологічна подія обов'язково дасть необхідний імпульс для створення нових політичних ініціатив та стратегій розвитку суспільства у світових масштабах. З'єднання планет з Ураном і місячним Вузлом, що сходить, завжди приносить руйнування старого способу життя, перезавантаження у різних життєвих сферах. До того ж це є соціальним процесом, має масовий характер.

На внутрішньому рівні, в особистому і сімейному житті, з'єднання Марса, Урана і Вузла, що сходить, підштовхне до того, щоб включити в свою повсякденність щось нове і прогресивне. Прив'язка до старого і звичного, може відкинути кілька кроків тому, знищити на початковому етапі найсміливіші і найперспективніші ідеї. Опрацювання цього складного аспекту полягає в тому, щоб не чинити опір майбутнім змінам, слідувати туди, куди направляють обставини, або вже, дуже завзято і впевнено, виштовхує вас життя.

У житті багатьох людей відбудуться поворотні події в період від 30 липня до 10 серпня, але насамперед варто пам'ятати про те, що цим змінам передуватиме криза, катастрофа чи раптова неприємна ситуація. Важливо встояти, прийняти обставини та почати йти у новому напрямку, використовуючи минулий досвід як фундамент.

2 серпня 2022 року, а також день до і після точного з'єднання Марса, Урана та Висхідного Місячного Вузла негативно вплине на самопочуття, працездатність та емоційний стан. Цими днями можуть бути конфлікти, причиною яких є матеріально-грошові інтереси. Будьте уважні під час проведення онлайн-платежів та розміщення своїх персональних даних, оскільки можуть бути збої в різних сервісах та соціальних мережах.

Події та теми січня - лютого 2021 року можуть нагадати про себе з новою силою - відкласти вирішення питань у довгу скриньку вже не вийде. У період від 30 липня до 10 серпня виникатимуть ситуації, що вимагають ухвалення різких та швидких рішень. Емоції лише заважають і створюють додаткові перешкоди у цей період, тому намагайтеся вмикати логічне мислення та діяти послідовно. Також, пам'ятайте, що період травмонебезпечний - збільшиться кількість ДТП, поранень, переломів, уражень електричним струмом.

Висхідний Місячний Вузол у поєднанні з планетами показує те, що настав час закрити борги минулого і рухатися вперед. З'єднання з Ураном і Марсом інформує про дозрілу карму суспільства, певного колективу, нації. Життя багатьох людей зміниться у серпні 2022 року, обставини вимагатимуть створювати щось нове, розпочинати своє життя з чистого аркуша, після чого відкриються нові можливості. Зачиняйте двері у минуле, терміново перебудовуйте свій внутрішній діалог і сміливо йдіть назустріч новому - це допоможе побачити потужні перспективи, які несе майбутнє.

Кінець липня - початок серпня 2022 року - дуже інтенсивний період, люди масово нетерплячі до будь-якого примусу та обмеження. Можна почути про протести, революції, демонстрації, метою яких є боротьба за свої права, захист гідності людини та свобода. У цей час легше виявити свою індивідуальність, зайняти лідерські позиції, зрушити справи з мертвої точки, якщо внести до них оновлення.

З'єднання Марса, Урана та Висхідного Місячного Вузла найбільш несприятливо для представників фіксованих знаків зодіаку: Телець, Лев, Скорпіон та Водолій. Особливо для тих, хто народився у другій декаді зодіакального періоду. Більш детально побачити всі ризики та згладити гострі кути допоможе індивідуальна консультація астролога.

Дуже активні дні - багатьох людей опановує ідея битви та завоювання, проте перемагає той, хто має почуття такту і діє розумно. Не ризикуйте і розраховуйте кожен свій крок - адже це з'єднання перебуває під керуванням Венери - планети компромісів, кохання, партнерських взаємин.

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