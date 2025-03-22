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Запіканка з гречки з грибами: незвичайний рецепт

Запіканка з гречки з грибами: незвичайний рецепт

Запіканка з гречки з грибами / Фото: Credits

Для запіканки використовуйте як свіжоприготовану гречку, так і з попереднього дня.

Зваріть розсипчасту гречану кашу, обсмажте цибулю з грибами, додайте яйця, збиті зі сметаною, перемішайте, викладіть у форму і поставте запікатися в духовку.

Інгредієнти:

  • гречана крупа – 250 г;
  • вода – 500 мл;
  • гриби печериці – 300 г;
  • яйця курячі – 3 шт.;
  • сметана – 4 ст. л.;
  • олія;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Приготування:

  1. Гречану крупу ретельно промийте, залийте гарячою водою, посоліть і варіть під закрито кришкою 20 хвилин до готовності.
  2. Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
  3. Гриби промийте та наріжте на пластини.
  4. На розігріту сковороду з олією викладіть цибулю і обсмажте до м'якості. Додайте печериці, посоліть і смажте до випаровування рідини.
  5. Яйця з сіллю збийте віночком, додайте сметану і перемішайте.
  6. У миску викладіть гречку, цибулю з грибами, яйця зі сметаною, чорний перець мелений, перемішайте.
  7. Олією змастіть форму, викладіть масу, розрівняйте.
  8. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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