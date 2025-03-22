Запіканка з гречки з грибами: незвичайний рецепт

Для запіканки використовуйте як свіжоприготовану гречку, так і з попереднього дня.
Зваріть розсипчасту гречану кашу, обсмажте цибулю з грибами, додайте яйця, збиті зі сметаною, перемішайте, викладіть у форму і поставте запікатися в духовку.
Інгредієнти:
- гречана крупа – 250 г;
- вода – 500 мл;
- гриби печериці – 300 г;
- яйця курячі – 3 шт.;
- сметана – 4 ст. л.;
- олія;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Приготування:
- Гречану крупу ретельно промийте, залийте гарячою водою, посоліть і варіть під закрито кришкою 20 хвилин до готовності.
- Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
- Гриби промийте та наріжте на пластини.
- На розігріту сковороду з олією викладіть цибулю і обсмажте до м'якості. Додайте печериці, посоліть і смажте до випаровування рідини.
- Яйця з сіллю збийте віночком, додайте сметану і перемішайте.
- У миску викладіть гречку, цибулю з грибами, яйця зі сметаною, чорний перець мелений, перемішайте.
- Олією змастіть форму, викладіть масу, розрівняйте.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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