Зелений чай для схуднення: експерти пояснили, як він працює

Незалежно від того, чи шукаєте ви заряд кофеїну або хочете запобігти серцевим захворюванням чи схуднути, зелений чай вам допоможе.

Зелений чай діє як спалювач жиру завдяки безлічі антиоксидантів.

Про те, як зелений чай може допомогти зі втратою ваги і як можна посилити цей напій, пише WomansWorld.

Як зелений чай допомагає схуднути

Зелений чай — це суперпродукт, він сповнений корисних антиоксидантів. Він відомий своїми потенційними жироспалювальними властивостями через сполуку, яка називається галлат епігаллокатехіну, пояснює Кріс Мор, науковий співробітник, консультант з фітнесу та харчування. Він може допомогти підвищити ваш метаболізм, збільшити енергію та допомогти організму спалювати жир більш ефективно.

Крім того, що зелений чай є корисним для вашого метаболізму, він також може підтримувати регуляцію апетиту. Згідно з дослідженням, включення його до вашого раціону може допомогти зменшити потяг до їжі і допомогти контролювати апетит, що може призвести до втрати ваги.

Мор додає, деякі рідини насичують і можуть наповнити організм. Чай не містить калорій, що чудово, порівняно з солодкими напоями. Заміна висококалорійних напоїв зеленим чаєм може знизити споживання калорій, що корисно для втрати ваги.

Як вживати зелений чай: 3 найпростіші методи

Якщо ви не п'єте чай, є інші прості способи вживати зелений чай, який може допомогти вам схуднути. Ось прості способи включити цей суперпродукт до свого раціону:

Пийте зелений чай, щоб схуднути. Це найпоширеніший спосіб вживання зеленого чаю. Це, ймовірно, найкорисніший варіант, тому що він дозволяє вам скористатися всіма властивостями цілого листа, каже Мор. Випиваючи чашку зеленого чаю двічі-тричі на день, ви отримаєте максимальну користь.

Спробуйте порошок зелений чай. Шері Нельсон, велнес-директорка, каже, що ви можете додавати порошок зеленого чаю, також відомий як матча, у такі продукти, як смузі, йогурт або випічку. Це дозволяє отримати концентровану кількість галату епігалокатехіну, а також поживних речовин з цілого чайного листя.

Приймайте добавки із зеленим чаєм. Як і у випадку з іншими вітамінами та мінералами, ви також можете отримати користь для здоров'я від зеленого чаю із добавок. Вони доступні у формі таблеток або екстрактів, але Нельсон радить проконсультуватися з лікарем чи медичним працівником перед їхнім прийманням.

Зелений чай / Фото: Credits

Як збільшити вміст галат епігалокатехіну в напої

Хоча переваги зеленого чаю легко отримати, є також способи отримати ще більше поживних речовин та антиоксидантів, які можуть призвести до більшої втрати ваги.

Щодо заварювання Мор пропонує дати зеленому чаю настоятися не менше трьох-п'яти хвилин. Ви можете залишити його довше, особливо якщо хочете отримати сильніший смак, але так ви отримаєте найбільші результати.

Ви також можете збільшити споживання вітаміну C і додати трохи ароматизатора у чай. Галат епігалокатехіну дуже схильний до деградації, але вітамін C може допомогти його стабілізувати, каже Нельсон. Додавання соку лимона, лайма, апельсина або грейпфрута до вашого зеленого чаю може допомогти збільшити кількість галат епігалокатехіну, доступного для засвоєння вашим організмом.

Інші переваги зеленого чаю для втрати ваги

Зелений чай містить кофеїн, який є чудовим енергетиком. Нельсон каже, що він може мати синергетичний ефект із галатом епігалокатехіну. Кофеїн також може допомогти вам спалювати більше жиру під час вправ, зазначає вона.

Галат епігалокатехіну також відомий тим, що збільшує окислення жирів та сприяє розщепленню накопиченого жиру. Це головний антиоксидант, але зелений чай також містить L-теанін, який знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності або поганого холестерину.

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