Життя яких знаків зодіаку кардинально зміниться у квітні 2022 року

Так вже влаштоване життя, що після негативу обов'язково має прийти позитив, і сприятливі зміни не забаряться.

Життя яких знаків зодіаку в квітні цього року зміниться кардинальним чином? Про це розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки повністю змінять коло свого спілкування. Процес "звільнення" від старих друзів та приятелів представники знаку розпочали понад рік тому, під різними приводами безжально викреслюючи тих, з ким спілкувалися довгі роки. Тож зараз, опинившись у вимушеній еміграції, вони взагалі перестануть спілкуватися навіть з тими, з ким ще зберегли хоч якісь стосунки, перемкнувшись на тих, хто оточує їх у новому житті. І це правильно, оскільки в нових реаліях від людей, які орієнтуються у навколишній ситуації, буде набагато більше користі, ніж від тих, кого вони, умовно кажучи, залишили позаду.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, особливо ті з них, хто в ході військових дій залишився без даху над головою, мають бути готові до того, що – хоч як це дивно для них зараз пролунає – зможуть значно покращити свої житлові умови. Наразі важко сказати, яким саме чином вони це зроблять: одні отримають компенсацію за зруйновані квадратні метри, придбавши за ці кошти будинок чи квартиру біля моря, інші – заїдуть до квартири у щойно відбудованій, новій та сучасній, оселі. А витоки цих приємних для представників знаку подій полягатимуть саме в нинішньому квітні, тому важливо вчасно розпочати оформлення необхідних для світлого майбутнього документів.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – як і багато хто зараз – змінять місце проживання, поїхавши до далеких країн, причому що далі від дому вони опиняться, то краще почуватимуться – як фізично, так і морально. На відміну від представників інших знаків зодіаку, які мріють повернутися додому, вони – люди практичні та ґрунтовні, тому облаштовуватимуться в інших країнах серйозно та надовго. Оскільки вони – рідкісні трудоголіки, яким зрадіє будь-який роботодавець, браку роботи представники знаку точно не матимуть, тому чи захочуть вони після нормалізації обстановки повертатися додому – велике запитання.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – чи не єдиний знак, який у нинішній – воєнний – час не лише нічого не втратить, а й, навпаки, придбає, до того ж чимало. Його представникам вдасться намацати такий бізнес-напрямок, який стане – у буквальному сенсі слова – золотою жилою. На щастя, це не підпадатиме під формулу "кому війна, а кому мати рідна", оскільки більшу частину доходів представники знаку віддаватимуть на волонтерство та благодійність, що виявиться богоугодною справою. Цілком імовірно, що й після закінчення воєнних дій саме ця справа стане для Риб важливою та бюджетоутворювальною.

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