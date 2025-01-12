"Живий Нострадамус" видає жахливі попередження про 2025 рік: одне з його пророцтв уже збулося

Атос Саломе, бразильський "пророк", якого називають "Живим Нострадамусом", розповів про свої прогнози на 2025 рік

Бразильський містик і екстрасенс Атос Саломе, відомий як "Живий Нострадамус", звернув на себе увагу після того, як його передбачення про лісові пожежі в Каліфорнії здійснилося.

Про це повідомляє The Daily Star.

Попередні прогнози "Живого Нострадамуса"

Атос Саломе, бразильський "пророк", якого називають "Живим Нострадамусом", раніше стверджував, що нібито передбачив Covid-19 , смерть королеви Єлизавети ІІ, а також вторгнення Росії в Україну.

Пожежі в Каліфорнії

Тепер стало відомо, що він ще в 2023 році передбачив, що руйнівні пожежі спустошать Каліфорнію.

Атос виявився на тиждень позаду зі своїм прогнозом, спочатку припускаючи, що пожежі виникнуть у 2024 році, а не через сім днів у 2025 році.

"В інтерв’ю, проведених зокрема на початку грудня 2023 року, я передбачив, що з 2024 року світ спостерігатиме різке зростання глобальних катастроф, пов’язаних із пожежами. Я прямо вказав на Каліфорнію, що означало, що умови для цих подій були і їхні результати будуть катастрофічними", – каже "Живий Нострадамус".

Саломе стверджує, що під час свого прогнозу про лісові пожежі в Лос-Анджелесі прямо вказав на Каліфорнію, що означало, що умови для цих подій повільно створювалися, а тепер вони прийняли небезпечний поворот.

Атос Саломе / Фото: Фото з відкритих джерел

"Пророцтво" на 2025 рік

Атос стверджує, що в другій половині 2025 року світ зіткнеться з новими випробуваннями, які змінять економіку та технології.

"Якщо, не дай Бог, мої бачення здійсняться, майбутнє має бути більш неприємним. У 2025 році я також вказав на певні події, пов’язані з економікою та технологіями, які можуть радикально змінити життя людства. Зауважте, що нещодавні пожежі в Каліфорнії стали серйозним тривожним сигналом щодо зміни клімату та планів зменшення ризику стихійних лих", – говорить "Живий Нострадамус".

Наприкінці 2024 року Атос говорив, що у новому, 2025 році, правда про інопланетян буде розкрита.

На його думку, визнання потойбічних форм життя спровокує духовну революцію.

Атос додав: "Усі релігії, а також філософські системи опиняться в безпрецедентному становищі, коли їм доведеться впоратися з цими новими умовами".

Крім того, він прогнозує різкі економічні зміни і прориви в технологіях, які радикально вплинуть на життя людей.

Скептики стверджують, що його "пророцтва" досить розпливчасті, щоб відповідати будь-якому сценарію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше астролог Влад Росс шокував передбаченням щодо України на 2025 рік.

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