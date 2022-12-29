Жодної кролятини, в одязі кольору води і з мінімумом алкоголю: як зустрічати рік Чорного Водяного Кролика

Вже зовсім скоро, 22 січня 2023 року, у свої права вступить Новий рік за китайським календарем, що мине під знаком Чорного Водяного Кролика (Кота). Але за традицією, зустрічати ми його будемо вже в ніч із 31 грудня на 1 січня, намагаючись – наскільки це можливо – задобрити тварину, яка пануватиме над нашим життям аж до 9 лютого 2024 року. Як це зробити?

На запитання про те, як зустрічати рік Чорного Водяного Кролика (Кота), відповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Як зустрічати рік Чорного Водяного Кролика

Астрологи вважають, що господар наступного року не любить галасливих зібрань і щедрих застіль, тож і зустрічати його найкраще з найближчими людьми – причому що менше їх буде, то краще. Оптимальним вважається сімейне коло, та оскільки в наш час далеко не всі родини перебувають поруч у повному складі, можна обмежитися тими, хто близько, додавши до рідних людей найближчих друзів.

Від гучних тостів, вибухів сміху та феєрверків цього Нового року потрібно відмовитися одразу з кількох причин. По-перше, вони можуть налякати Кролика, який за своєю природою є істотою полохливою. А по-друге, така поведінка зараз не на часі – привід для галасливих веселощів у нас попереду. Але загадати бажання тієї миті, коли годинник битиме дванадцять разів, не лише можна, а й потрібно. Зрозуміло, що у кожного воно буде своїм, та нескладно припустити, що для більшості жителів нашої країни воно буде пов'язане з настанням миру. А оскільки новорічне бажання має особливу силу, то можна не сумніватися – так воно і буде.

Від чорного до лавандового

Запитання, що одягнути святкової ночі, хвилює нас навіть у такий непростий час, як наш: вважається, що потрібний колір принесе людині успіх у новому році. Нескладно припустити, що найщасливішим кольором цієї ночі стане чорний – до кольору господаря наступного року. Тим, кому він здасться надто похмурим для такого свята, астрологи радять звернути увагу на так звані "водні" кольори, оскільки стихія року Кролика – Вода: синій, блакитний, смарагдовий і білий, а також лавандовий, фіолетовий, бузковий і колір курної троянди.

Хазяїнові наступного року притаманні скромність і стриманість, тому важливо обрати відповідне вбрання, уникаючи вульгарності, чого б вона не стосувалася – навіть невеликої деталі в одязі чи прикрасі. Сказати "ні" необхідно і хижим принтам – передусім тим, що імітують шкіру змії, особливо удава: не варто йому дозволяти "дивитися" на нашого Кролика.

Скромно, але зі смаком

Кролик не є шанувальником інтер'єру, оформленого в стилі "дорого, багато" – він віддає перевагу скромній, але стильній обстановці з акцентами, виконаними в пастельних тонах, де нічого не блищить, не сяє і не кидається в очі, тому навіть традиційну новорічну мішуру цього разу можна не використовувати. А ось без фігурок чорного – або темно-синього – кота чи кролика нам точно не обійтися: нехай одна з них стане талісманом, який охоронятиме нас весь наступний рік. Найкраще обирати ті, що зроблені зі скла або кераміки – вони найбільше відповідають водній стихії господаря наступного року.

Жодної кролятини та мінімум алкоголю

Фото: Credits

Не секрет, що святковий стіл у багатьох домівках цієї новорічної ночі – з різних причин – буде скромнішим, ніж зазвичай. Проте є кілька правил, яких бажано дотриматися, аби господар наступного року залишився задоволеним. Якісь побажання або, навпаки, заборони лежать, як то кажуть, на поверхні: так, нескладно припустити, що в новорічну ніч бажано обійтися без страв із кролятини, а от різноманітної зелені й овочів – особливо моркви – має бути якнайбільше. До екзотичних продуктів, включно з морепродуктами та фруктами, Кролик байдужий, тож суші та ананаси навряд чи оцінить, а от традиційні українські страви – наприклад, голубці чи млинці з начинкою – напевно, припадуть йому до смаку. Щодо алкогольних напоїв, то вони мають бути на столі суто символічно – зі стовідсотковою впевненістю можна стверджувати, що ніхто не бачив п'яного Кролика чи Кота.

Читайте також: