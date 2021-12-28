Зима 2021: рекомендації астрологині на 29-30 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у середу та четвер.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Транзитний Місяць проходить за знаком Скорпіона. Небажані покупки — найімовірніше, вони принесуть не радість, а почуття жалю, оскільки виявляться бракованими або просто непотрібними — придбаними під впливом хвилини, яка швидко мине і залишить собою тільки розчарування. Невдалою виявиться призначене на цей день весілля, як, втім, і сам шлюб: укладений у цей час, він навряд чи буде щасливим, та й триватиме недовго. Місяць у Скорпіоні часто спокушає спробувати щось незвідане досі: нашіптуючи нехитру думку про те, що "один раз живемо", він підштовхує, наприклад, до дегустації екзотичної їжі, після якої може стати зле фізично, або ризикованим вчинком, який, із великою ймовірністю, принесе моральний дискомфорт.

30 грудня, напередодні Нового року, Юпітер переходить на знак Риб, де пробуде до 11 травня 2022 року, закликаючи мир до милосердя та всесвітнього кохання. Люди припинять думати тільки про себе – у їхнє серце постукає співчуття до інших людей, які його потребують. Професійний успіх буде супроводжувати тих, хто вміє працювати в команді — самотужки в цей час важко досягти хороших результатів.

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