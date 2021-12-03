Зима 2021: рекомендації астрологині на 4 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

4 грудня за Грінвічем о 7.44 за Гринвічем (9.44 за київським часом) відбудеться останнє нинішнього року повне сонячне затемнення. Незважаючи на те, що воно триватиме трохи менше двох хвилин, його вплив на життя на Землі виявиться серйозним.

Нинішнє затемнення – точна копія того, що сталося 23 листопада 2003 року, головними пов'язаними з ним подіями стала зміна влади у Грузії (відхід у відставку Едуарда Шеварднадзе) та президентський скандал у Литві.

Знак Стрільця, в якому відбудеться затемнення, закликає до відкритості і відновлення справедливості, а саме воно торкнеться влади: цілком можливо, що на початку грудня з'являться чергові докази маніпуляцій, які сильні світу цього використовують для досягнення важливої мети.

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