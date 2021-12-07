Зима 2021: рекомендації астролога на 8-9 грудня

Астрологня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у середу та четвер.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Квадратура між Марсом і Юпітером, яка ускладниться проходженням транзитного Місяця за знаком Водолія, може стати тригером як для політичних, так і природних катаклізмів. Велика ймовірність напруженості у суспільному житті, яка – у крайньому разі – може довести до державного перевороту, а також ураганів, землетрусів та повеней.

Причиною техногенних катастроф, якщо вони трапляться – з великою ймовірністю – стане горезвісний людський фактор. У взаєминах між людьми необхідно виявляти максимальну обережність: сказане гаряче образливе слово може призвести до руйнування стосунків, які вибудовувалися не один рік.

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