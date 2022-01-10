Зима 2022: рекомендації астрологині на 11 січня

Астрологиня розповіла, чого нам потрібно готуватися у вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок .

Місяць проходить з'єднання з Ураном, де створює напружений аспект до зв'язки Меркурій — Сатурн: необхідно уважно ставитися до будь-яких деталей, хоч би якими дрібними і незначними вони здавались — друкарська помилка в проєкті або помилка в розрахунках може дуже дорого коштувати — як у прямому, так і у переносному сенсі.

У цей час також підвищується аварійність, не тільки повсякденна, коли важливо дотримуватися обережності не тільки за кермом, а й просто переходячи вулицю, а також техногенна, що уможливлює катаклізми на великих підприємствах. Імовірні і події, які так чи так обмежують свободу людей – цілком імовірно, що на цей час випаде черговий пік пандемії, який призведе до нового локдауну.

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