Зима 2022: рекомендації астрологині на 12-14 лютого

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися від суботи до понеділка.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Транзитний Місяць йде знаком Рака, вступаючи по черзі в опозицію до планет у Козорозі, що приносило б небезпеку, якби вона не "заручилася" підтримкою Юпітера у знаку Риб.

Цілком можливо, що хтось спробує скористатися довірливістю та простодушністю нехитрих людей, але сили провидіння протягнуть їм руку допомоги та розплющать очі на підступи та справжні наміри зловмисників. 14 лютого, у День святого Валентина, Меркурій переходить на знак Водолія, пропонуючи всім оригінальність мислення та панібратське ставлення.

У цей час Селена – ангел-хранитель – перетворюється на знак Водолія, допомагаючи представникам знака у всіх справах – як професійних, і особистих.

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