Зима 2022: рекомендації астрологині на 14-15 грудня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в середу та четвер.
Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Транзитний Місяць проходить знаком Діви, приковуючи нашу увагу до власного дому, що напередодні численних і різдвяних свят особливо важливо. В ці дні – навіть за наявності напруженого робочого графіка – рекомендується знайти час для прибирання, найкраще генерального, яке дозволить вичистити своє житло, включно з нійбільш важкодоступними місцями, щоб жоден кут не залишився без господарської уваги.
Діва дуже любить, щоб довкола все блищало; є одна річ, яку вона обожнює навіть більше, ніж чистоту, і це – порядок. Тому дуже важливо перевірити всі шафи й тумбочки на предмет наявності там непотрібних – або таких, що віджили своє – речей, з якими потрібно без жалю розлучитися, або віддавши на благодійність, або викинувши на смітник. Все інше має бути вимите, випране, висушене, випрасуване і вивішене або знову складене назад ідеальними стосами.
Такий самий лад бажано навести в документах, розсортувавши їх і відправивши в кошик для сміття – як реальний, так і віртуальний – все те, що вже не становить жодного інтересу. Як би комусь із нас не хотілося відхреститися від цього клопоту, вже за десять днів ми самі собі подякуємо за те, що – хай навіть і зусиллям волі – навели у своєму домі лад. Перед святами нам залишиться лише змахнути пил із поверхонь і протерти підлогу, решта буде зроблено заздалегідь.
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