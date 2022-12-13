Зима 2022: рекомендації астрологині на 14-15 грудня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Діви, приковуючи нашу увагу до власного дому, що напередодні численних і різдвяних свят особливо важливо. В ці дні – навіть за наявності напруженого робочого графіка – рекомендується знайти час для прибирання, найкраще генерального, яке дозволить вичистити своє житло, включно з нійбільш важкодоступними місцями, щоб жоден кут не залишився без господарської уваги.

Діва дуже любить, щоб довкола все блищало; є одна річ, яку вона обожнює навіть більше, ніж чистоту, і це – порядок. Тому дуже важливо перевірити всі шафи й тумбочки на предмет наявності там непотрібних – або таких, що віджили своє – речей, з якими потрібно без жалю розлучитися, або віддавши на благодійність, або викинувши на смітник. Все інше має бути вимите, випране, висушене, випрасуване і вивішене або знову складене назад ідеальними стосами.

Такий самий лад бажано навести в документах, розсортувавши їх і відправивши в кошик для сміття – як реальний, так і віртуальний – все те, що вже не становить жодного інтересу. Як би комусь із нас не хотілося відхреститися від цього клопоту, вже за десять днів ми самі собі подякуємо за те, що – хай навіть і зусиллям волі – навели у своєму домі лад. Перед святами нам залишиться лише змахнути пил із поверхонь і протерти підлогу, решта буде зроблено заздалегідь.

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